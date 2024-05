Mit dem Fahrrad die Stadt erkunden

Der Start der Aktion

Die Stadtradeln Aktion geht dieses Jahr in die neunte Runde. Ziel ist es, innerhalb von drei Wochen möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren. Die Teilnehmer der Stadtradeln Aktion konnten zusammen mit der ,,Hagen Blüht auf''-Eröffnung (am 03.05.) ihre Challenge starten. Insgesamt machen knapp 600 Leute mit. Man kann entweder als Einzelner antreten, oder in einer Gruppe. Teilnehmen kann jeder der in Hagen wohnt, arbeitet oder studiert. Am ende gewinnt der, der am meisten gefahren ist. Die Kilometer werden über die STADTRADELN-App erfasst.

Kann ich noch mitmachen?

Ja! Dafür muss man sich bei Stadtradeln registrieren und dann der jeweiligen Kommune beitreten. Einen Link findet ihr hier: https://www.stadtradeln.de/hagen

