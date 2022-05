Hagener Wahllokale geschlossen

Damit starten wir in unsere Wahl-Sondersendung. Wir versorgen euch den ganzen Abend mit landesweiten Trends (später natürlich den Ergebnissen), Infos und Reaktionen. Die Hagener Zahlen und Infos fassen Timo Hiepler und Ralf Schaepe euch stündlich jeweils um 20 nach kurz und knapp zusammen.

Wir stellen uns auf einen langen Wahlabend ein. Der Grund: Viele Wählerinnen und Wähler (deutlich mehr als bei der letzten Landtagswahl) haben ihre Stimmen per Brief abgegeben. Die Briefwahlbezirke werden zuletzt ausgezählt, entsprechend kann sich später noch einiges am Ergebnis ändern.