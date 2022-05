Landtagswahl 2022

Über den neuen Landtag in NRW wollen viele Leute Zuhause entscheiden. In Hagen gibt es bisher fast 26.400 Anträge auf Briefwahl. Das sind jetzt schon deutlich mehr als bei der Landtagswahl vor fünf Jahren. Die Landtagswahl steht nächsten Sonntag an. 127.000 Menschen in Hagen sind wahlberechtigt. Gewählt wird in den Wahlkreisen 103 und 104.