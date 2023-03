Hagener wegen Drogenhandel vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Drogenhandel in nicht geringer Menge vor. Der Mann soll im vergangenen Oktober eine Einkaufstüte gefüllt mit Marihuana in eine Tiefgarage gebracht und sie in ein dort geparktes Auto gelegt haben. Die Drogen sollen dafür bestimmt gewesen sein, sie gewinnbringend weiterzuverkaufen. Der Angeklagte hatte laut Anklage keine Erlaubnis zum Umgang mit Betäubungsmitteln. Er wurde dann Ende Oktober vorläufig festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Er soll schon mehrfach strafrechtlich aufgefallen sein. Zum Tatzeitpunkt soll er wegen einer vergleichbaren Straftat gerade unter Bewährung gestanden haben.