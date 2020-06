Hagens erste Fahrradstraße

Hagen soll eine offizielle Fahrradstraße bekommen Es geht um die Augustastraße in Wehringhausen. Die Pläne passen ins Radverkehrskonzept und kamen gestern, am offiziellen Tag des Fahrrads, in der Bezirksvertretung Mitte gut an.





