Hagens OB verabschiedet sich

Er gehe ohne Groll und sei auch nicht enttäuscht, sagte Schulz in seinen Abschiedsworten. Vielmehr sei er stolz auf die vergangenen elf Jahre und das, was man gemeinsam geschafft habe. Er gebe eine liebenswerte Stadt in hoffentlich gut Hände ab. Erik Schulz wird auch bei Radio Hagen noch ein Abschiedsinterview geben - am 29. Oktober ab 16 Uhr. Am 31.10. endet seine Amtszeit offiziell. Der neue Rat konstituiert sich am 6. November.