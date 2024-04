Halbjahresbilanz zum Ausbildungsmarkt

Hagener Ausbildungsmarkt weiterhin günstig

Die Zahlen sehen gut aus. Auf 1.262 Bewerberinnen und Bewerber kommen rund 1300 Ausbildungsplätze. Damit koppelt sich der Ausbildungsmarkt vom Arbeitsmarkt ab. Viele Betriebe werben um die wenigen Auszubildenden in Hagen und suchen Fachkräfte und Azubis. "Eine Ausbildung ist immer noch das stärkste Mittel gegen den Fachkräftemangel", sagt Katja Heck, Teil der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit. Die Zahlen zeigen, dass die Chance auf einen guten Ausbildungsplatz weiterhin steigt, auch wenn die Zahl an Bewerberinnen und Bewerbern noch immer zu gering ist.

Viele Bewerber haben trotzdem keine Stelle

Trotz der guten Zahlen besitzen viele Bewerber keine Stelle. Über 700 Jugendliche sind aktuell noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz obwohl weiterhin über 800 Stellen unbesetzt sind. Das liegt laut der Agentur für Arbeit unter anderem an fehlenden Einstiegsqualifikationen, Sprachbarrieren oder zu hohem Andrang in einzelnen Berufen. Auch der demographische Wandel hat Auswirkungen auf den Ausbildungsmarkt in Hagen. Viele Firmen sind nicht bereit Menschen mit Sprachbarriere einzustellen oder haben nicht die Möglichkeit fehlende Qualifikationen mit dem Azubi gemeinsam nachzuholen. Die Agentur für Arbeit möchte mit ihren Förderprogrammen den Berufseinstieg aber erleichtern und hilft auch bei solchen Problemen mit Begleitprogrammen.

TOP-Berufe bleiben gleich

Die beliebtesten Ausbildungsberufen sind im Vergleich zu den Vorjahren jedoch gleich geblieben. Kaufmann/-frau im Büromanagement ist mit 83 Bewerberinnen und Bewerbern immer noch der beliebteste Ausbildungsberuf in Hagen. Medizinische Fachkraft und Kraftfahrzeugmechatroniker folgen.