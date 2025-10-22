Navigation

Halloween im Freilichtmuseum Hagen

Veröffentlicht: Mittwoch, 22.10.2025 11:38

Halloween gibt es im Freilichtmuseum schon am Sonntag. Dafür sorgt ganz einfach die Tatsache, dass der eigentliche Halloween-Tag der letzte Saisontag im Mäckinger Bachtal ist. Unter dem Titel "Freilichtgrusel" gibt es Programm für Kinder und Familien aber auch für die ganz Harten ab 16. Timo Hiepler

 


© LWL-Freilichtmuseum Hagen

An der Gelbgießerei können junge Leute einiges entdecken: Halloween-Deko, das Programm Laterne basteln und die Aktion „Jack-in-the-Box“ bieten gruselfreien Halloweenspaß. Erwachsene kommen in der Erschreckerzone am Kupferhammer voll auf ihre Kosten. Eine Verkleidung ist kein Muss, das Museum freuen sich aber über viele kreative Kostüme!

Freilichtgrusel© LWL-Freilichtmuseum Hagen
© LWL-Freilichtmuseum Hagen

Wer einfach so das Museum besuchen möchte, bekommt an der Kasse einen „Anti-Grusel-Button“ und kann ungestört durch den D-Bereich gehen! Nach dem Freilichtgrusel am Sonntag ist das Museum dann noch bis Ende des Monats geöffnet, danach geht es in die Winterpause. Die wird aber auch in diesem Jahr durch den Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende unterbrochen.

