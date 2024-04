Haspe: Schulzirkus Basinastak feiert Comeback

Alice im Wunderland

Das Thema der Jahresshow ist in diesem Jahr "Alice im Wunderland". Es gibt Jonglage, Akrobatik und auch eine Feuershow. Die Schülerinnen und Schüler haben sich lange und intensiv auf die anstehenden Vorstellungen vorbereitet. Bei den Zuschauerinnen und Zuschauern kamen die Vorstellungen in der Vergangenheit sehr gut an.

Mehrere Vorstellungen

Der Schulzirkus Basinastak führt in den nächsten Tagen folgende Vorstellungen auf:





Freitag, 26.04.24 I 9.15 Uhr - Vorstellung für Grundschulen und Kindergärten

Freitag, 26.04.24 I 10.15 Uhr - Vorstellung für Grundschulen und Kindergärten

Samstag, 27.04.24 I 15.00 Uhr - Reguläre Vorstellung der Jahresshow (2 Std.)

Samstag, 27.04.24 I 19.00 Uhr - Reguläre Vorstellung der Jahresshow (2 Std.)

Sonntag, 28.04.24 I 15.00 Uhr - Reguläre Vorstellung der Jahresshow (2 Std.)





Die Aufführungen finden alle im Eingangsbereich der Gesamtschule Haspe (Kirmesplatz 2, 58135 Hagen) statt. Der Eintritt kostet 2,50 € auf allen Plätzen. Tickets kann man auch vor Ort noch kaufen.