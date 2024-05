Hasper Kirmes 2024 - Programm & Veranstaltungen

Brauchtumsveranstaltungen

Im Rahmen der Hasper Kirmes finden auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Brauchtumsveranstaltungen statt. Los geht es mit dem Kirmeskommers am 01. Juni. Bei der Veranstaltung werden wichtige Personalfragen geklärt. Unter anderem wird dort der neue Iämpeströter inthronisiert. Außerdem gibt es ein buntes Unterhaltungsprogramm mit Livemusik, Tanzeinlagen und einem Zauberer und Entertainer. Los geht es um 17.30 Uhr im "Boni" in der Berliner Straße.

Dämemrschoppen & Wolkenschieberfest

Eine Woche nach dem Kirmeskommers finden dann das Dämmerschoppen (07.06.) und das Wolkenschieberfest (08.06.) statt. Hier wird für (hoffentlich gutes) Kirmeswetter gesorgt. Die "Wolkenschieber" sollen die Regenwolken wegschieben und für strahlend blauen Himmel sorgen.

Kirmes findet Mitte Juni statt

Die eigentliche Hasper Kirmes findet dann Mitte Juni (14.06. - 17.06.) statt. Natürlich mit Kirmeszug am Kirmessamstag und Bühnenprogramm im HHBV-Biergarten auf dem Ernst-Meister-Platz. Unter anderem wird dort die Coverband "Refresh" auftreten.