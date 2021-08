Hasper Kirmes anders als sonst

Der Umzug fiel deutlich kleiner aus und alle Veranstaltungen liefen auf einmal. Der neue I-Ämpeströter wurde geehrt. Die Nachfolge von Thomas Wolter tritt Peter vom Wege an. Auf diesen Moment hatte er seit letztem Jahr gewartet. Außerdem wurden Wolkenschieber und Wacholderritter auf dem Autoscooter im Kirmes-Park gefeiert und geehrt. Auch der Hasper Bolzen wurde wieder vergeben: Der Negativpreis des Hasper Heimat- und Brauchtumvereins ging in diesem Jahr an Corona.