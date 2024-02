Haushaltsberatungen

Das Loch wird laut Kämmerer sogar noch einmal um rund fünf Millionen Euro größer als zunächst angenommen. Um entgegen zu steuern, hatte Gerbersmann unter anderem die Erhöhung von Gewerbe- und Grundsteuer vorgeschlagen. Auch eine Änderung bei der Vergnügungssteuer soll noch einmal Geld in die Kassen spülen. Aus den Fraktionen kommen andere Vorschläge. So steht zum Beispiel die Auflösung von Rückstellungen im Raum. Die Probleme sind nicht alle hausgemacht, gegen vieles können sich Städte wie Hagen nicht wehren. SPD-Ratsherr Dietmar Thieser sagte, die Situation sei unerträglich. Die Regierungen in Düsseldorf und Berlin müßten endlich deutlich zu spüren bekommen: So können wir nicht mehr weitermachen.