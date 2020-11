Hawker will Stellen abbauen

Die Produktion in Hagen soll demnach im Juni nächsten Jahres eingestellt werden. Die IG Metall zeigt sich schockiert von den Plänen. Wir werden alles daran setzen, die Arbeitsplätze in Hagen zu erhalten, sagte uns der Hagener IG Metall-Chef Jens Mütze.

Erste entsprechende Gespräche mit dem Betriebsrat von Hawker in Hagen gab es schon. Bei einem gemeinsamen Treffen nächster Woche will man zunächst alle Möglichkeiten abwägen. Die Pläne betreffen offenbar nur die Produktion, 180 Arbeitsplätze in der Verwaltung und der Qualitätskontrolle sollen in Hagen erhalten bleiben.