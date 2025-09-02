Navigation

HEB sammelt wieder Grünschnitt

Veröffentlicht: Dienstag, 02.09.2025 11:57


Beim HEB beginnt der Herbst schon am Samstag. Es geht wieder los mit den Grünschnittsammlungen. Insgesamt 14 Termine sind in diesem Herbst geplant. Gesammelt wird quer durch die Stadt, immer Samstags, immer zwischen 8 und 13 Uhr und auch wieder kostenlos.

© Kerstin Kokoska/FUNKE Foto Services

Den ersten Termin gibt es Samstag in Vorhalle an der ehemaligen Hauptschule. Weitere Standorte in den nächsten Wochen sind in Helfe, dann beim WBH in Oberhagen, auf dem Marktplatz in Haspe und an der Kompostierungsanlage. Dort und an den Wertstoffhöfen kann Grünschnitt auch zu den üblichen Öffnungszeiten abgegeben werden, dann aber gegen eine kleine Gebühr.

Die Herbstsammlung an Samstagen ist kostenlos. Es geht um Grünabfälle wie Äste, Laub oder Rasenschnitt. Mehr Infos und eine Übersicht über alle Termine gibt es auch auf der Internetseite vom HEB.

