Heidi Klum ein weiteres Mal bei «Project Runway»

Los Angeles (dpa) - Heidi Klum (52) wird 2026 erneut als Moderatorin bei der US-Designer-Show «Project Runway» den Ton angeben. Disney hat jetzt die 22. Staffel der Fashion-Sendung, in der junge Modeschöpfer gegeneinander antreten, angekündigt. Sie freue sich sehr darauf mit ihren Kollegen, darunter US-Designer Christian Siriano, 2026 zurückzukehren, schrieb Klum auf Instagram. Die Show erscheint auf «Freeform», «Disney+» und «Hulu».

In diesem Jahr hatte Klum bei der von Juli bis September laufenden 21. Staffel erstmals seit Längerem wieder die Gastgeberrolle übernommen. «Es hat sich angefühlt, wie Nach-Hause-Kommen», sagte Klum zuvor dem «People»-Magazin.

Längere Pause

Klum war im September 2018 nach 16 Staffeln als Moderatorin bei «Project Runway» zusammen mit dem Modeberater Tim Gunn ausgestiegen. US-Model Karlie Kloss trat damals Klums Nachfolge an.

In Deutschland hat Klum seit 2006 mit ihrer Castingshow «Germany's Next Topmodel» (GNTM) auf ProSieben Erfolg.