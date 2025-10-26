Navigation

Österreichs Kanzler klar für Teilnahme Israels am ESC

Veröffentlicht: Sonntag, 26.10.2025 06:00

Im Mai 2026 soll der 70. Eurovision Song Contest in Wien ein ungetrübtes Fest werden. Die Debatte um die Teilnahme Israels wirft aber Schatten. Was sagt Österreichs Kanzler?

ESC 2026 in Wien
© Hans Klaus Techt/APA/dpa

Debatte um Israel beim ESC

Wien (dpa) - Österreichs Kanzler Christian Stocker (ÖVP) hat sich klar für die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest (ESC) im Mai 2026 in Wien ausgesprochen. «Ich würde es für einen fatalen Fehler halten, Israel auszuschließen. Schon aufgrund unserer Geschichte würde ich das niemals befürworten», sagte Stocker im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur vor dem Hintergrund von Österreichs Mitverantwortung am Holocaust.

Mit der Waffenruhe im Gazastreifen habe sich die Situation verändert. Stocker räumte aber ein, dass die Debatte um die Teilnahme Israels zumindest bisher einen Schatten auf die Veranstaltung werfe.

Im Dezember will die Europäische Rundfunkunion (EBU) abschließend mit ihren Mitgliedern über die Frage beraten. Einige Staaten wie Spanien, die Niederlande und Irland haben im Fall eines israelischen Auftritts mit Boykott gedroht, da Israel für das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung verantwortlich sei.

Auslöser des Gaza-Kriegs war das Massaker der islamistischen Hamas und anderer Terroristen in Israel, bei dem am 7. Oktober 2023 etwa 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 verschleppt wurden.

Nach dem Sieg des österreichischen Countertenors JJ mit seinem Song «Wasted Love» im vergangenen Jahr beim ESC in Basel findet der 70. ESC in Wien statt. Der öffentlich-rechtliche Österreichische Rundfunk (ORF) organisiert das größte Musikevent der Welt. «Wir werden uns gerne als ein weltoffenes Gastgeberland präsentieren», sagt Stocker.

© dpa-infocom, dpa:251026-930-208172/1
Österreich - Bundeskanzler Christian Stocker
Der österreichische Kanzler hofft nach der Debatte um die Teilnahme Israels am ESC, dass dieser Schatten bis zum Event verfliegt. © Eva Manhart/dpa
Der österreichische Kanzler hofft nach der Debatte um die Teilnahme Israels am ESC, dass dieser Schatten bis zum Event verfliegt.
© Eva Manhart/dpa

Weitere Meldungen

Trump in Asien: Friedensabkommen und Treffen mit Xi

Politik Trump hat bei seiner Asienreise eine gewichtige Agenda. Zunächst wird ein Friedensabkommen unterzeichnet. In Südkorea trifft er kommende Woche Chinas Präsidenten Xi Jinping.

Unterzeichnungszeremonie mit Donald Trump

Österreichs Kanzler: Koalition mit Anti-Streit-Rezept

Politik Die politischen Unterschiede sind groß. Dennoch sind Konservative, Sozialdemokraten und Liberale in Österreich in ihrem neuartigen Bündnis ziemlich geräuscharm unterwegs. Warum?

Österreich - Bundeskanzler Christian Stocker

Kiew: Ministerin Reiche muss bei Luftangriffen in den Bunker

Politik Bei ihrem Besuch in Kiew erlebt die deutsche Wirtschaftsministerin die Schrecken des Kriegs. Wegen eines Luftalarms muss sie in den Schutzkeller. In der Stadt sterben Menschen.

Wirtschaftsministerin Reiche in der Ukraine
skyline