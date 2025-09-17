Navigation

Herfurth, Dittrich und Schulz wollen Joko Show stehlen

Veröffentlicht: Mittwoch, 17.09.2025 13:59

Ob Winterscheidt diesmal Grund zum Feiern hat, zeigt sich ab Oktober, seine Gegner nennt er allerdings «intellektuelle Leichtgewichte». Diesmal landet der Quizspaß auch im Wohnzimmer.

Wer stiehlt mir die Show?
© Julian Mathieu/Joyn/dpa

Fernsehen

Berlin (dpa) - Die preisgekrönte Sendung «Wer stiehlt mir die Show?» geht in ihre zehnte Staffel. Auch diesmal können prominente Gäste die Moderation von Joko Winterscheidt übernehmen – allerdings nur, wenn sie zuvor die Quizrunden gewinnen. Das ist in der Vergangenheit bereits Stars wie Matthias Schweighöfer oder Thomas Gottschalk gelungen. Die sechs neuen Folgen der ProSieben-Sendung laufen ab Oktober (Sonntag, 19.10., 20.15 Uhr).

Jeder kann Quizmaster werden – auch von zu Hause

In dem mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Grimme-Preis ausgezeichneten Format treten drei Promis und ein Zuschauer an, um dem 46-Jährigen die Moderation abzunehmen. Dieser Herausforderung stellen sich in der Jubiläumsstaffel Schauspielerin Karoline Herfurth («Wunderschön»), Comedy-Star Olli Dittrich und Musiker Olli Schulz. 

Auf seine Gegner reagierte Winterscheidt gewohnt ironisch: «Ein paar intellektuelle Leichtgewichte» hätten sich von ihren Freunden in die Show «quasseln» lassen. Diesmal, so hofft er, könnte es sein erster Durchmarsch in der Geschichte der Sendung werden.

Dieses Mal können die Zuschauer auch von zu Hause aus mitmachen: Zur Jubiläumsstaffel gibt es ein Brettspiel; damit lässt sich der Wettbewerb ins Wohnzimmer verlegen.

