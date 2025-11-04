«Hi Baby» - Sängerin Carly Rae Jepsen ist schwanger

New York (dpa) - Die kanadische Sängerin Carly Rae Jepsen («Call Me Maybe») ist schwanger. Die 39-Jährige teilte auf Instagram Fotos von sich mit rundem Babybauch und schrieb: «Oh hi baby». Auf den Bildern sitzt sie auf einem Bett neben ihrem Ehemann Cole, der sie in den Armen hält und seine Hand auf ihren Bauch gelegt hat. Er kommentierte die Bilder mit drei Herzaugen-Emojis.

Das Paar hatte Anfang Oktober in New York geheiratet. Dem US-Magazin «Entertainment Weekly» zufolge lernten die beiden sich 2021 beim gemeinsamen Musikschreiben kennen und wurden 2022 zum Paar. In den Kommentaren erhielten sie zahlreiche Glückwünsche. Jepsen hatte 2012 mit ihrem Song «Call Me Maybe» einen Welthit gelandet.