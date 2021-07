Hilfe aus Österreich

Dazu hat Bruck an der Mur einen Fonds ins Leben gerufen. Unter dem Kennwort "Hochwasserhilfe Deutschland" kann gespendet werden. Das Geld soll anschließend Menschen in Hagen zugute kommen, die durch das Jahrhunderthochwasser besonders betroffen sind. Die Partnerschaft zwischen Bruck an der Mur und dem Stadtteil Hohenlimburg besteht seit 1974.

IBAN: AT44 2081 5224 0000 0018