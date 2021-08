Hilfe für Flutopfer

Die Anträge werden von der Stadt geprüft, das dauert im Moment etwa vier Wochen. Wir können da nur um Geduld bitten, so ein Sprecher der Stadt. Hagen selbst kann Spenden in Höhe von 1,8 Millionen Euro verteilen, Anträge auf diese Soforthilfe können noch bis Ende des Monats im Rathaus II am Bahnhof gestellt werden. Sollten Spenden übrig sein, dann wird eine Fachgruppe der Verwaltung über die Verteilung entscheiden.

Unterstützung für Hochwasseropfer gibt es auch von der Caritas, der Hochwasser-Soforthilfe des TuS Volmetals und von Lichtblicke, der Spendenaktion der NRW Lokalradios. Lichtblicke hilft dann, wenn auch Kinder betroffen sind. Über 10 Millionen Euro Spenden sind auf dem Konto. Der TuS hat bisher fast 500.000 Euro gesammelt und unterstützt vor allem die Menschen in seinem Stadtbezirk. Die Caritas unterstützt mit Soforthilfe, bietet aber auch Beratung und Begleitung.





Stadt Hagen: https://www.hagen.de/web/de/hagen_de/home.html

TUS Volmetal: https://www.volmetal-handball.de/hochwasserhilfe/

Caritas:https://www.caritas-hagen.de/aktuelles?cId=25095#25095

Lichblicke:https://lichtblicke.de/unwetter-hilfe/