Hilfe für Kriegsbetroffene

Der Hilferuf kam von einem Ukrainischen Tänzer aus Dortmund, der Kontakt in die Ukraine hat. Neben einer Wohnung in der Innenstadt organisierten die Helferinnen und Helfer außerdem Möbel, Hygieneartikel und Lebensmittel. Geschafft hat man das alles in gerade mal zwei Tagen. Jetzt unterstützen sie die Betroffenen bei der Eingewöhnung und helfen ihnen, sich in Hagen zurechtzufinden. Geplant ist, weiteren Geflüchteten zu helfen. Wer Wohnraum, Möbel oder Zeit übrig hat, kann sich per Mail an hagenhelps@gmail.com wenden.