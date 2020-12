Hilfe im Lockdown

Gastronomie und Handel stehen harte Wochen bevor. Restaurant, Kneipen und Co sind schon seit Anfang November geschlossen, seit heute gilt der Lockdown auch für den Einzelhandel. Nur Geschäfte für den täglichen Bedarf dürfen offen bleiben. Die SIHK nimmt in diesem Zusammenhang die Politik in die Pflicht.

© shutterstock.com