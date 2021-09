Hilfsfond nach Hochwasser

Nach der Hochwasserkatastrophe ist auch die Solidarität zwischen den Unternehmen in der Region groß. Das Unwetter Mitte Juli hat auch in zahlreichen Unternehmen Schäden in Millionenhöhe verursacht. Die SIHK hatte deswegen einen Hilfsfonds in Leben gerufen und Unterstützung von Unternehmen gesammelt.

