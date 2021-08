Hochwasser und Baudenkmäler

Das Hochwasser hat vor sechs Wochen auch viele Baudenkmäler beschädigt. Unterstützung bei der Sanierung bekommen Eigentümerinnen und Eigentümer von der Unteren Denkmalbehörde in Hagen. Die Betroffenen sollten sich möglichst vor Beginn der Arbeiten an die Behörde wenden. Die Untere Denkmalbehörde berät nicht nur in Sanierungsfragen, es geht auch um Fördermöglichkeiten und steuerliche Erleichterungen.