Hollywood-Stern für «Freddy Krueger»-Star an Halloween

Veröffentlicht: Freitag, 17.10.2025 04:41

Als Horror-Figur schrieb Robert Englund Filmgeschichte: Zigmal zog er sich die gefürchtete Freddy-Krueger-Maske über. Nun wird der Schauspieler auf dem «Walk of Fame» geehrt - passend an Halloween.

Robert Englund
© picture alliance / dpa

Auszeichnung

Los Angeles (dpa) - Das Timing ist perfekt: Am Gruselfeiertag Halloween soll der Horror-Darsteller Robert Englund (78) auf Hollywoods «Walk of Fame» mit einer Sternenplakette verewigt werden. Nach Mitteilung der Veranstalter erhält der Schauspieler, der als Freddy Krueger in der «Nightmare»-Reihe für Gänsehaut sorgte, die 2.826. Plakette auf dem berühmten Bürgersteig. Zu der Zeremonie am 31. Oktober sind «Cabin Fever»-Regisseur Eli Roth (53) und Schauspielerin Heather Langenkamp (61) als Gastredner eingeladen. Letztere spielte 1984 in dem Originalfilm «Nightmare – Mörderische Träume» eine Teenagerin, die in ihren Träumen von dem Serienkiller Freddy Krueger bedroht wird.

Als Freddy Krueger berühmt

Regisseur Wes Craven engagierte damals Englund für die Rolle des Mörders, der mit entstelltem Gesicht und scharfen Fingerkrallen seine Opfer jagte. Weitere sieben Male spielte er Freddy Krueger, zuletzt 2003 in «Freddy vs. Jason». 

Englund spielte in seiner Karriere in mehr als 80 Filmen und Fernsehserien mit, etwa an der Seite von Arnold Schwarzenegger in Mr. Universum (1976) und mit Barbra Streisand in «A Star Is Born» (1976). 2022 war er in der vierten Staffel der Netflix-Mysteryserie «Stranger Things» zu sehen.

© dpa-infocom, dpa:251017-930-172396/1

