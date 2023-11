Hospital in Boele

Das Johanneshospital in Boele ist so gut wie leer. Das war Teil eines großen Umbaus der Krankenhauslandschaft in Hagen und Umgebung. Im Dezember vergangenen Jahres hatten die Krankenhausträger darauf geeinigt, das Allgemeine Krankenhaus zu einem Hochleistungshaus aufzurüsten. Entsprechend haben andere Häuser Bereiche abgegeben; das Johanneshospital etwa seine psychiatrischen Bereiche an das Krankenhaus Elsey.

Die Katholische Krankenhaus GmbH als Besitzerin des Hospitals hatte schon Verkaufsinteresse signalisiert. Udo Krollmann bestätigte nun, er sei in Verhandlungen mit der GmbH. Was da entstehen könnte, wenn das Geschäft denn zustande kommt, könne man noch nicht sagen. Man müsse erst die Substanz des Hauses mit seinen etwa 20 000 qm prüfen.