Navigation

Howard Carpendale kündigt zwei Alben an

Veröffentlicht: Freitag, 17.10.2025 04:01

Der Altmeister plant gleich zwei neue Alben: Mit festlichen Songs startet er in die Weihnachtszeit - und blickt mit einem Best-of-Album auf sechs Jahrzehnte auf der Bühne zurück.

Howard Carpendale
© Rolf Vennenbernd/dpa

Schlagerstar

Berlin (dpa) - Schlagerstar Howard Carpendale (79) kündigt zwei neue Alben an. Für den 9. Januar plant der gebürtige Südafrikaner die Veröffentlichung seines Best-of-Albums «Zeitlos». Carpendale («Hello Again», «Ti Amo») wird am 14. Januar 80 Jahre alt und begeht im kommenden Jahr auch sein 60. Bühnenjubiläum. Zuvor, am 28. November, soll eine Re-Edition seines Weihnachtsalbums «Happy Christmas» (2021) erscheinen. 

Das Werk mit dem Titel «Happy Christmas… Again!» wird um fünf weitere Weihnachtstitel und vier persönliche Weihnachtsbotschaften erweitert, wie sein Management mitteilte. Carpendale hat das Album demnach gemeinsam mit dem Royal Philharmonic Orchestra und dem City of Prague Orchestra aufgenommen.

© dpa-infocom, dpa:251017-930-172362/1

Weitere Meldungen

Ex-Kiss-Gitarrist Ace Frehley mit 74 Jahren gestorben

Künstlerbesuche Als Mitbegründer der Rockband Kiss wurde Ace Frehley berühmt. Der Gitarrist verfolgte auch eine Solo-Karriere. Angehörige und Kollegen drücken Schock und Trauer aus.

Kiss-Gitarrist Ace Frehley gestorben

Poet mit Chor und Gästen: Grönemeyers neue Unplugged-Platte

Künstlerbesuche Grönemeyer zählt zu den größten Künstlern der deutschen Popmusik. Jetzt veröffentlicht er ein neues Unplugged-Album.

Herbert Grönemeyer

Von «Rooftop» zu Rap: Nico Santos wagt musikalischen Wechsel

Künstlerbesuche Nico Santos wagt mit seinem neuen Album «Santos» einen Wechsel: Deutsch statt Englisch, Hip-Hop statt Pop. Was steckt hinter dem Richtungswechsel?

Weltpremiere des Kinofilms "Die drei ??? und der Karpatenhund"
skyline