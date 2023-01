Hubschraubereinsatz bei einer Firma in Vorhalle

Ein Einbruch war der Grund für einen Hubschraubereinsatz am Wochenende in Vorhalle. Unbekannte waren in der Nacht zu Samstag in das Gebäude einer Firma an der Schwerter Straße eingestiegen. Das sorgte für Alarm bei der Polizei. Das Gebäude wurde daraufhin von Beamten aber auch von einem Diensthund durchsucht. Die Täter hatten Schubladen und Schränke durchwühlt und waren dann geflüchtet. Auf der Suche nach ihnen wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Bisher war die Fahndung erfolglos.

© benjaminnolte - Fotolia