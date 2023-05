Identify me

Die Hagener Polizei ist für einen Fall aus Altena zuständig, dort war vor 26 Jahren die verkohlte Leiche einer jungen Frau im Wald gefunden worden. Sie konnte bis heute nicht identifiziert werden, der Täter ist unbekannt.

Ähnliche ungelöste Fälle gibt es auch in anderen Bundesländern, in Belgien und den Niederlanden, insgesamt 22 an der Zahl. Die Kampagne soll bei der Aufklärung helfen, die Fälle werden im Internet aber auch im Fernsehen gezeigt, etwa in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Die Kampagne wird auch von prominenten Frauen unterstützt, zum Beispiel von Box-Weltmeisterin Regina Halmich.