Illegaler Welpenhandel?

Die Tierärztin sagte, das einer der beiden, ein älterer Mann, in den letzten zwei Jahren öfter in ihrer Praxis war. Das kam ihr schon immer verdächtig vor, zumal der 65-Jährige mehrere Male falsche Personalien angegeben haben soll. Plausible Angaben zur Herkunft der Hunde konnten beide Personen nicht machen. Sie gaben zudem an, zum ersten Mal in der Praxis zu sein. Aufgrund der fehlenden Herkunftsnachweise für die Tiere, der sich widersprechenden Angaben und der vorangegangenen Termine mit unterschiedlichen Welpen unter falschen Personalien vermuteten die Beamten einen illegalen Welpenhandel. Die beiden Hundewelpen sind jetzt im Tierheim.