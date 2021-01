Im Allerwelthaus wird es bis zu den Osterferien keine Veranstaltungen geben.

Die Zwischenzeit nutzt das Team für strukturelle Arbeiten und die langfristige Planung neuer Veranstaltungsreihen, die frühestens im April starten werden. Dazu gehört auch eine Reihe mit dem Titel "Hagen.Heimat.Bunt", die das Allerwelthaus in Kooperation mit dem Hagner Heimatbund unserer Stadt zum 275. Geburtstag in diesem Jahr widmen will.