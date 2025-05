Rettet die Pelmke

Die Benefizveranstaltung war vielseitig, konnte unterschiedliche Genres verbinden und das Publikum begeistern. Das Cross-Over-Programm hatten das Theater und die Pelmke gemeinsam gestaltet, zahlreiche Künstlerinnen Künstler haben es auf der Bühne präsentiert.

Nach Abzug der Verwaltungskosten können nun ganz genau 15.277,17 Euro an die Pelmke überwiesen werden. Dazu kommen 1180 Euro, die die Pelmke direkt am Abend an Spenden bekommen hat. Alle Beteiligten freuen sich wirklich, mit diesem Event maßgeblich zum Fortbestand dieser wichtigen Hagener Institution beigetragen zu haben.