© RADIO NRW

Nachdem in München ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren ist, gehen die Ermittler von einem islamistischen Motiv des Autofahrers aus. Das sagte die leitende Oberstaatsanwältin der Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) der Generalstaatsanwaltschaft München, Gabriele Tilmann. Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass der Verdächtige - ein 24 Jahre alte Afghane - in ein Netzwerk eingebunden gewesen sei.

Reul kritisiert im Interview den Datenschutz und rät zum Feiern an Karneval

Der Mann soll laut Polizei nach der Tat "Allahu Akbar" gerufen und zugegeben haben, den Wagen absichtlich in das Ende eines Ver.di-Demonstrationszugs gesteuert zu haben. Bei der Fahrt des Autos in die Demonstranten waren am Donnerstag 36 Menschen verletzt worden, zwei von ihnen sind schwer verletzt - darunter ein Kind.

Wir haben darüber mit NRW-Innenminister Reul gesprochen. Darüber, wie sich solche Taten verhindern ließen und wie er auf mit Blick auf die anstehenden Karnevalstage die Sicherheitslage in NRW einschätzt.