Immer noch Bomben in der Erde

Die Zentrale der Bezirksregierung Arnsberg hat ihren Hauptsitz in Hagen, ganz wichtig ist, dass kein Sprengmeister bei den gefährlichen Einsätzen zu Schaden kam. Bomben, Granaten und Munition finden sich auch 75 Jahre nach Ende des zweiten Weltkriegs überall in NRW. Bei uns in Hagen musste zuletzt im Sommer in Vorhalle eine Weltkriegsbombe entschärft werden.