Immobilienkontrollen

Es geht um 13 Immobilien in Vorhalle und Hohenlimburg. Die städtischen Mitarbeiter schauten sich unter anderem den Außenbereich rund um die Häuser, die Flure, Keller und einzelne Wohnungen an. Mängel waren defekte Brandschutztüren, defekte Aufzüge, Feuchtigkeitsschäden, eine schlechte Warmwasserversorgung, kaputte Fenster und Flurlampen. Im Vergleich zur letzten Kontrolle zieht die Stadt aber ein positives Fazit: Besonders die Häuser in Vorhalle haben sich im Vergleich zu letztem Jahr verbessert. Im Fokus standen die Objekte eines großen Immobilienbesitzers. Die Kontrollen sind Teil einer landesweiten Aktion.