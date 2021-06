Impfaktion am Bahnhof

Viele Leute nutzen heute die Gelegenheit der Impfaktion am Hauptbahnhof. Die war ursprünglich für Menschen aus prekären Wohnverhältnissen vorgesehen. Jetzt steht aber ein Sonderkontingent an Impfstoff zur Verfügung, das Land will Hagen wegen der Inzidenzwerte besonders helfen. Außerdem wurde die Priorisierung aufgehoben. Die Leiterin der Aktion, Dr. Anjali Scholten, hofft auf möglichst viele Impfwillige.

