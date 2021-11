Impfangebote in Hagen

Von Mittwoch bis Freitag wird in der Dogan-Arena an der Hochofenstraße in Haspe geipmft. Danach geht es dann Samstag und Sonntag in der Tagespflege an der Grünrockstraße in Hohenlimburg weiter. In der letzten Novemberwoche wird dann von Montag bis Freitag wieder in der Stadthalle geimpft. Angeboten werden Erst- und Zweitimpfungen mit verschiedenen Impfstoffen. Davon abhängig ist dann der zeitliche Abstand für die Auffrischungsimpfungen, die ebenfalls angeboten werden.

Ab sofort gibt es die Möglichkeit, einen Termin für die Angebote zu vereinbaren.





https://www.terminland.de/impfzentrum-hagen/