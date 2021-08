Impfen per DriveIn

Zum Ende der Sommerferien gibt es eine Drive-Impf-Aktion am Kirchenbergstadion in Hohenlimburg. Dabei können sich auch junge Leute im Alter zwischen 12 und 17 Jahren gegen Corona impfen lassen. Dafür sind extra Kinderärzte vor Ort, die in Zelten beraten.

© Alex Talash