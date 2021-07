Impfen trotz Hochwasser

Die bekannten AHA-Regeln – also Abstand, Hygienemaßnahmen und Alltagsmaske – können zum Beispiel in Notunterkünften nicht immer eingehalten werden, so Fehske. Auch der Hagener Frauenarzt Thomas Göpfrich ruft nochmal zur Impfung auf. Besonders Schwangere sollten laut ihm unbedingt geimpft werden – bei ihnen gebe es eine sechsfach erhöhte Hospitalisierungsrate. In Hagen sind in der nächsten Zeit wieder mehrere Aktionen geplant: Ein Impf-Bus ist unterwegs. Außerdem wird in den Elbershallen eine Impfnacht organisiert. Weitere Infos gibt es hier.