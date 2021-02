Impfung beim Hausarzt

Vorausgesetzt natürlich, dass ausreichend Impfstoff bereit steht. Viele Hausärzte kennen die Mittel, sie waren schon in den Senioreneinrichtungen im Impfeinsatz. In den Hausarztpraxen soll außerhalb der Sprechstundenzeiten geimpft werden, so kann der normale Praxisbetrieb weiter laufen. Allerdings bittet der Hausärzteverband auch darum, dass der bürokratische Aufwand verringert wird.