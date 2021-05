Impfung beim Hausarzt

Die Hausärzte in der Region haben allein an einem Tag 100.000 Menschen gegen Corona geimpft. Diesen Rekord meldet die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe. Demach haben die Arztpraxen in ihrem Bereich bisher mehr als eine Million Impfungen verabreicht. Das ist ein wahrer Marathon.

© BaLL LunLa / shutterstock.com