Impfungen für weitere Leute

Ab sofort sind weitere Leute in Hagen impfberechtigt. Es geht um Berufsgruppen der Priorisierung 3, die sich für eine Impfung gegen Corona anmelden können. Berechtigt sind Steuerfahnder, die Beschäftigten im Lebensmittelhandel und in Drogerien, Beschäftigte an weiterführenden Schulen und Leute aus bestimmten Bereichen von Justiz und Strafvollzug.

