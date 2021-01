Impfzentrum Hagen

29 Prozent der Menschen In Hagen gehören zur Generation 60 Plus. 14.000 Hagenerinnen und Hagener sind sogar älter als 80 Jahre. Diese Menschen werden seit Anfang des Monats gegen Corona geimpft. Sobald die Impfaktion in den Pflegeheimen durch ist, wird das Imfzentrum in der Stadthalle zunächst für ältere Menschen öffnen.

© AOK / hfr