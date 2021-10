Info der Agentur für Arbeit

Das Kundenzentrum der Arbeitsagentur in Hagen bleibt am Freitag geschlossen. Grund ist eine interne Veranstaltung. Bereits vereinbarte Termine finden statt. Entsprechende Arbeitslosenmeldungen können ohne rechtliche Konsequenzen am Montag nachgeholt werden.

