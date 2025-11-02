Navigation

Inka Bause möchte nicht noch mit 70 bei den Bauern stehen

Veröffentlicht: Sonntag, 02.11.2025 06:30

Moderatorin und Sängerin Inka Bause denkt mit Blick auf ihren 60. Geburtstag über die Zukunft nach. Für ihre Dauerbrenner-Show «Bauer sucht Frau» hat sie schon ein Ziel vor Augen.

Köln (dpa) - Inka Bause - seit 20 Jahren Moderatorin der RTL-Show «Bauer sucht Frau» - will in einigen Jahren innehalten und über ihren weiteren Lebensweg nachdenken. Sie hat sich für das Jahr 2028 eine entsprechende Erinnerung im Handy-Kalender angelegt. «Das ist das Jahr, in dem ich 60 werde. Ich will da nicht aufhören mit dem Fernsehen, aber ich will schon darüber nachdenken, was ich noch so machen will», sagte die 56-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Speziell bei «Bauer sucht Frau» würde sie sich freuen, 25 Staffeln zu schaffen. «Das wäre toll. Planen lässt sich das natürlich nicht, dafür verändert sich die Welt gerade zu schnell», sagte Bause. Am Montag (3. November, 20.15 Uhr) läuft die 21. Staffel der Kuppelshow an, in der Landwirte nach einer neuen Liebe suchen.

Und was kommt danach? «Wenn wir irgendwann bei Staffel 25 angekommen sind, könnte das ein schöner Moment sein, um innezuhalten und zurückzublicken», meinte Bause. «Vielleicht sage ich dann: Es ist gut so, wie es ist. Ich möchte jedenfalls nicht noch mit 70 Jahren am Set stehen und alle Bauern sind dann jünger als ich.»

Bause ist die Tochter des erfolgreichen Schlagerkomponisten Arndt Bause und begann ihre Karriere als Sängerin in der ehemaligen DDR. Schon mit jungen Jahren wurde sie durch Lieder wie «Spielverderber» berühmt. Seit 2005 moderiert sie «Bauer sucht Frau». Die Sendung feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum.

