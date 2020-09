Innenstadt aktiv mitgestalten

Die Stadtverwaltung arbeitet gemeinsam mit dem Dortmunder Planungsbüro plan-lokal an der künftigen Innenstadt in Hohenlimburg. Am 07. Oktober treffen sich Bewohner, Fachleute, Verwaltung und Politik, um sich diesbezüglich auszutauschen. Die Veranstaltung geht von 18 bis 21 Uhr. Wer sich informieren oder sich mit Ideen einbringen möchte, muss sich vorher anmelden.





Anmeldung bis zum 05. Oktober unter 02331/2073523 oder anke.sandkamp@stadt-hagen.de