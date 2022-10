Integrationspreis

Es geht um Einzelpersonen, Gruppen oder Institutionen, die sich besonders für Integration eingesetzt haben. Als Dankeschön gibt es ein Preisgeld von bis zu 250 Euro. Mögliche Gewinnerinnen und Gewinner dürfen sich nicht selbst vorschlagen und müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Vorschläge mit einer kurzen Begründung werden per Mail an Jessica.Randt@stadt-hagen.de entgegengenommen. Die Preisverleihung ist am 05. Februar 2023 im Rathaus an der Volme.