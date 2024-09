Am Dienstag (10. September) fand im Strandhaus am Hengsteysee ein Treffen statt, bei dem über gemeinsame Projekte und Ziele gesprochen wurde. So wurde zum Beispiel über den Ruhrtalradweg gesprochen, aber auch über die anstehende Internationale Gartenausstellung. Die findet 2027 in der Metropole Ruhr statt und hier sollen die zentralen Projekte der fünf Städte in der Kategorie "Unsere Gärten" präsentiert werden.

Die interkommunale Zusammenarbeit der Städte funktioniere sehr gut. Wie gut, das hört ihr im Beitrag.