Sperrungen: Arbeiten an wichtigen Bahnstrecken in NRW

Infrastrukturarbeiten zwischen Essen und Dortmund

Von Freitag, 5. Januar 2024, 21 Uhr, bis Freitag, 23. Februar 2024, 21 Uhr, arbeitet die Deutsche Bahn gleichzeitig an Gleisen, Weichen und der Oberleitung zwischen Essen und Oberhausen. Das hat sowohl auf den Fernverkehr als auch den Nahverkehr Auswirkungen.

Im Fernverkehr werden die meisten Züge über Herne-Wanne-Eickel und Gelsenkirchen umgeleitet. Einzelne Züge werden außerdem über Wuppertal und Hagen umgeleitet. Teilweise halten sie dann zusätzlich in Solingen. Dafür halten die Züge in der Zeit nicht in Bochum. Laut Deutscher Bahn kann es durch die Umleitungen bis zu 10 Minuten Verspätung geben.

Im Nahverkehr sind die Linien RE 1 (RRX) und RE 6 (RRX), RE 16 (VIAS), RB 40 (DB Regio), S 1 (DB Regio) und RB 32. Weitere Informationen zu den einzelnen Strecken gibt es HIER.

Drittes Gleis zwischen Emmerich und Oberhausen

Wegen umfangreicher Bauarbeiten sperrt die Deutsche Bahn den Streckenabschnitt zwischen Oberhausen und Arnhem Centraal in den Niederlanden von Freitag, 5. Januar (21 Uhr) bis Freitag, 19. Januar (21 Uhr).

Im Fernverkehr werden die Züge der ICE-Linie Amsterdam–Utrecht–Düsseldorf–Köln–Frankfurt zwischen Utrecht und Köln umgeleitet, die Halte in Arnhem, Oberhausen, Duisburg und Düsseldorf fallen aus. Stattdessen halten die Züge in s-Hertogenbosch, Venlo und Mönchengladbach. Die Fahrzeit zwischen Amsterdam und Köln verlängert sich wegen der Umleitung um rund 30 Minuten.

Im Nahverkehr fallen in dem Bereich drei Zugstrecken aus. Betroffen sind der RE 5 (RRX, National Express) und der RE 49 (DB Regio), sowie RE 19 (VIAS) und der RE 44 (RheinRuhrBahn). Stattdessen werden auf den Strecken in den zwei Wochen Busse eingesetzt.

Weitere Informationen zu den einzelnen Strecken gibt es HIER.