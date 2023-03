Internet-Hype: Kleiner Junge singt "Three Little Birds" von Bob Marley

Die französischen Produzenten "French Fuse" sind auf das Video des kleinen Rylyn Clarke gestoßen, der zu Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 die Zeilen von Bob Marleys Song "Three Little Birds" gesungen hatte und schon damals für einen Internet-Hit sorgte, wenn auch wohl nur in den USA. Nun aber geht der Remix von French Fuse feat. Ryclarkie zu "Three Little Birds" in den sozialen Medien viral. Selbst die Kardashians haben es schon in ihren sozialen Medien geteilt. Das Video möchten wir euch nicht vorenthalten.

Das französische Produzenten-Duo "French Fuse" hat einen Remix mit der Stimme von Rylyn Clark zu "Three Little Birds" herausgebracht und für einen Internet-Hit gesorgt.

Der talentierte Rylyn Clark

Als erste Medien auf den jungen Rylyn Clark aufmerksam wurden, wurde seine Adoptiv-Mutter befragt, ob sie wusste, dass ihr Sohn mit gerade einmal vier Jahren schon ein begnadeter Sänger sei. Sie erzählte Reportern: "Ich habe Rylyn adoptiert und begleite ihn seit dem Tag nach seiner Geburt. Als seine Mutter habe ich Rylyn immer so beschrieben, als hätte er eine Art Magie. Ich konnte es nicht immer in Worte fassen, aber es war wirklich seine Fähigkeit, Menschen glücklich zu machen." Wer sich das Video zu Three Little Birds anschaut, wird dem wohl zustimmen. Und wer mehr über den Jungen erfahren möchte: Seine Mutter hat einen Instagram-Kanal für ihn eröffnet und hält alle Follower (es sind schon über 80.000) immer auf dem Laufenden.